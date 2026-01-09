陽明營收／2025全年1,637億元 年減26.5%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）2025年12月單月營收132.4億元，較11月營收增加5.26億元，增幅為4.14%，較前一年同期營收減少新台幣40.09億元，減幅為23.24%。2025年全年營收為台幣1,637.53億元，年減26.55%。主要是海運市場持續波動下，遠歐、亞洲區間航線運費上揚，使12月單月合併營業收入月增。

陽明公司表示，2025年12月東南亞製造業活動持續擴張；中國大陸、日本受惠於需求改善，重返擴張區間；美國及歐元區景氣仍持續低迷。中國大陸積極推動經濟刺激措施以支撐長期成長、美國減稅法案及對企業的激勵措施、更穩定的貿易政策可望促進經濟成長，預期2026年全球經貿發展將展現韌性並溫和成長。然地緣政治風險升溫仍可能對全球經濟成長與貿易活動帶來壓力。

短期航運市場表現，各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，惟市場艙位供給充足，故運價相對持平。預期一月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季。

市場 營收

