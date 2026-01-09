萬海營收／去年12月120億元 5月推出第二條洛杉磯直達航線

萬海航運（2615）於9日公告2025年12 月合併營收為新台幣120.79億元，月增11.28%，年減15.66%；累計全年營收1,403.54億元，年減13.25%。

12月份上海出口集裝箱運價指數(SCFI) 連續三周上揚，帶動公司整體營運表現，價量水準皆較 11 月份持續提升，呈現穩健向上的態勢。

萬海公司表示，目前整體市場氛圍樂觀且穩定，今年農曆春節與穆斯林齋戒月皆落在 2 月中旬，隨著各地工廠於節前集中出貨，預期1月將延續一波運量高峰。在供需結構尚屬平衡的情況下，運價可望呈現溫和上行趨勢。

此外，為進一步滿足客戶對華中北至北美西岸快速運輸服務的需求，萬海公司攜手海洋網聯船務(ONE)，將於今年 5月共同推出第二條洛杉磯直達航線AP2。該航線將行經青島-寧波-洛杉磯-奧克蘭-青島，有助縮短運輸時間、提升航線效率，進一步強化公司在跨太平洋航線的服務深度與競爭力。