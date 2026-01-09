ABC營收／12月年增134.66% 創歷史新高

ABC-KY（6598）瑞磁生技9日公告12月營收5,454萬元，年增134.66%；去年全年營收4.75億元，年增38.52%。雙創歷史新高。

瑞磁表示，公司的兩大業務，人體診斷與寵物健康市場均有顯著成長。人體診斷方面，旗下獲美國 FDA 上市許可的體外診斷試劑，在美國實驗室市場已初具規模，不僅累積數十家穩定客戶，更成功打入檢體量龐大的全國性大型實驗室，預期 2026 年營運將迎來跳躍式成長。

瑞磁指出，深耕傳染病檢測的瑞磁，擁有自動化檢測系統（MDx3000）、17項腸胃道分子檢測（GPP）與20項呼吸道分子檢測（RPP）等多項美國 FDA 上市許可與醫療保險給付代碼，並具備美台雙製造廠與在地銷售團隊優勢，持續在全美大型實驗室中擴大市占。

瑞磁表示，除了主力產品 GPP 表現穩健外，瑞磁的 RPP因產品極具競爭力，成功掌握今年美國嚴重流感季節的龐大檢測需求，在客戶端的使用量持續躍升。此外，瑞磁亦積極推動創新產品商業化，包括多元真菌檢測、性傳染病結合抗藥性檢測等，為蓬勃發展的體外診斷產品線增添新動能。業界看好瑞磁已具備與國際多元檢測大廠一較高下的堅強實力。

在寵物健康市場方面，瑞磁與全球市占率超過70%的領導廠商 Idexx（愛德士）合作緊密。Idexx 基於瑞磁 BMB 數位生物條碼技術平台，開發出的血清、糞便及淋巴瘤檢測產品廣受市場好評，2025 年對瑞磁採購金額達5.4百萬美元，較去年大幅成長40.3%。展望 2026 年，隨著 Idexx 開發中的新款寵物健檢套組上市，預期將進一步刺激瑞磁 BMB 出貨，成長力道更勝去年。

瑞磁指出，法人推估，2026年在人體診斷與寵物健康市場雙重引擎驅動下，該公司有望實現單季轉虧為盈，並挑戰首度全年獲利的重要里程碑。瑞磁下一階段策略將持續深耕美國市場，同時尋求與更多跨國生醫企業合作，拓展國際事業版圖，加速推升業務量體與獲利表現。