虎山營收／2025年12月1.15億元 年增22.3%

虎山（7736）9日公告2025年12月份自結合併營收約為新台幣1.15億元，雖較前月下滑但營收組合略優於前月：車門把手產品之營收約新台幣6,600萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣1,600萬元，其他產品營收約為新台幣3,300萬元。

累計2025年全年合併營收約達新台幣 16.64億元創下歷史新高，較前一年同期成長約22%，成長動能涵蓋所有產品線（車用把手、車用鏡頭及雷達產品系統等）。

公司表示，2025 年對汽車售後市場零組件廠商是一個充滿變化挑戰的一年，有川普政府的汽車產業高關稅陰影、高波動的匯率、持續走揚的物流費用等等的挑戰，虎山秉持著“認證品質”的基礎達成全年營收創下新高，代表虎山核心產品組合及市場布局持續獲得市場認同，既有客戶穩定出貨，新產品與新通路逐步拓展，支持營收成長。

展望 2026 年，考量近期美國總體經濟環境數據紛亂與 Trump2.0 新關稅措施的影響造成售後通路業者管理上短期將會較為保守，但虎山公司將加速推出多元化產品、拓展新通路及高成長領域市場，強化核心競爭力並維持長期穩健成長。