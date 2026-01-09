大研生醫營收／全年18.9億元、年增逾38.5% 創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大研生醫公司營運規模持續擴大，國際化策略展現成效，2026年展望看俏。業者提供
以臨床科學實證為核心的大研生醫（7780）9日公布2025年12月合併營收達新台幣1.83 億元，與去年同期相比成長30.7%，創同期新高；2025年全年合併營收達18.9億元，年增38.57%。大研生醫台灣本業穩健成長與日本市場高速擴張的雙引擎驅動下，公司營運規模持續擴大，國際化策略展現成效，2026年展望看俏。

2025年國際市場部分，日本市場表現爆發性成長，日本市場第4季營收較第3季大幅成長153.98%，創單季歷史新高。公司指出，日本市場呈現倍數級成長，主要來自大研生醫日本官網與線上通路雙引擎全面啟動，特別是日本Amazon發揮強大綜效，推動日本市場高速成長。

大研生醫的核心產品「高濃度魚油」深獲日本消費者青睞，市場需求遠超預期，多次出現供不應求的情況。公司表示，已啟動產能擴充與供應鏈優化，預計2月即可恢復正常供應節奏，以因應日本市場持續爆發的需求。

大研生醫董事長張家銘表示，2025 年營運表現強勁，全年營收年增逾38%，特別是日本市場呈倍數跳級成長，也獲得日本亞馬遜Amazon 頒發「最佳生醫品牌獎」，驗證公司本業實力與國際化市場策略的成功。展望2026 年，將持續深化日本市場布局，強化核心競爭優勢，持續創造長期穩健的成長回饋。

此外，大研生醫將於1月19日完成股票面額變更，由每股新台幣10元變更為1元。舊股票最後交易日為1月8日，舊股票停止交易期間為1月9日至17日，換發股票基準日為1月17日，新股票上市買賣日為1月19日。公司期待透過股票分割提升市場流動性，降低投資門檻，吸引更多投資人參與。

日本 市場 股票分割

