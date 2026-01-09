快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

美食-KY：中國營收年減近4成 台美貢獻獲利結構改善

中央社／ 台北9日電

經營85度C咖啡的美食-KY 12月合併營收新台幣14.7億元，年減14.6%，主要受中國市場大規模閉店，營收年減近4成影響，占整體營收比重降至30%；美國、台灣市場雙雙年成長，分別貢獻52%、18%營收，獲利結構持續改善。

美食-KY去年營收181.23億元，年減4.51%，美食-KY觀察，快速發展的美國市場，連續5年雙位數成長，營業額翻1倍以上，門市拓展方面，去年大有斬獲，新增紐約、紐澤西、伊利諾、堪薩斯、路易斯安那、奧克拉荷馬等6個新市場。12月中旬，南加州也有新門市試營運，持續推升門市數目。

美食-KY表示，隨著美國開店步伐穩健加速，今年店數有機會超過100間的目標，成長動能明確，占美食-KY營收比重預料將快速攀升。

觀察台灣市場，美食-KY表示，透過新形態門市的持續導入，台灣市場自2024年第4季開始，已連續5個季度營收正成長。去年下旬推出生甜甜圈，截至年底全台6個縣市開出超過10間85度C生甜甜圈研究所，未來會持續展店、貢獻營收。

中國市場方面，美食-KY表示，逐步退出獲利狀況持續低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少，受惠去年的大刀闊斧調整，中國事業今年獲利展望將顯著改善。

營收 美食 市場

延伸閱讀

甜甜圈包進麻糬裡！ 雪系町「草莓大福甜甜圈」快閃誠品南西 加碼抽御神籤、打卡折30元

新聞分析／李在明訪中：外交再平衡 經濟再校對

Mister Donut甜甜圈10顆299！beard papa's藍莓、開心果泡芙甜迎新年

生甜甜圈無限吃！新吃到飽「六本松壽喜燒」插旗信義區 「精選肉品+自助吧」759元起爽嗑 試營運「A5和牛免費送」有夠狂

相關新聞

漢來美食營收／12月5.54億元創全年次高 第4季創同期新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收，單月營收5.54億元，月增2.56%、年減3.41%；單季營收16.1億元，季增...

大洋營收／12月合併營收2.84億元 年減23.91%

大洋（1321）9日公告12月合併營收2.84億元，年減23.91%；去年全年合併營收35.59億元，年減24%。

可寧衛在飆什麼? 土方業內：只找得到這間合法廠商

土石方清運新制在2026年1月1日上路，國土署實施全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯...

建新營收／多元布局效益發酵 全年達32.4億元攀新高

專業整合物流廠商建新國際（8367），公布2025年12月合併營收2.86億元，月增1％、年增10.8％；累計全年合併營...

長榮去年營收年減18%

長榮海運昨（8）日公告2025年12月合併營收連續兩個月出現月增，單月合併營收307.06億元，較上月增加30.73億元...

三陽處分資產 進帳2.7億

三陽工業（2206）昨（8）日董事會通過與耀達建設合建開發案相關資產處分案。三陽合建房地分配比率為51.764%，預計處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。