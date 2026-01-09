美食-KY：中國營收年減近4成 台美貢獻獲利結構改善

經營85度C咖啡的美食-KY 12月合併營收新台幣14.7億元，年減14.6%，主要受中國市場大規模閉店，營收年減近4成影響，占整體營收比重降至30%；美國、台灣市場雙雙年成長，分別貢獻52%、18%營收，獲利結構持續改善。

美食-KY去年營收181.23億元，年減4.51%，美食-KY觀察，快速發展的美國市場，連續5年雙位數成長，營業額翻1倍以上，門市拓展方面，去年大有斬獲，新增紐約、紐澤西、伊利諾、堪薩斯、路易斯安那、奧克拉荷馬等6個新市場。12月中旬，南加州也有新門市試營運，持續推升門市數目。

美食-KY表示，隨著美國開店步伐穩健加速，今年店數有機會超過100間的目標，成長動能明確，占美食-KY營收比重預料將快速攀升。

觀察台灣市場，美食-KY表示，透過新形態門市的持續導入，台灣市場自2024年第4季開始，已連續5個季度營收正成長。去年下旬推出生甜甜圈，截至年底全台6個縣市開出超過10間85度C生甜甜圈研究所，未來會持續展店、貢獻營收。

中國市場方面，美食-KY表示，逐步退出獲利狀況持續低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少，受惠去年的大刀闊斧調整，中國事業今年獲利展望將顯著改善。