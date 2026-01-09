高雄銀自結2025年EPS 0.68元 稅後純益年增逾三成再創新高

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

高雄銀行（2836）9日公告2025年12月自結盈餘，12月單月稅前盈餘1.34億元，稅後純益1.07億元，累計全年1至12月稅前盈餘15.66億元，稅後純益12.77億元，再創歷史新高，年增32.9%，每股稅前盈餘0.83元，每股稅後純益0.68元。

高雄銀行去年第3季法說會表示，去年第3季單季放款平均餘額2,290億元，較2024年同期增加123億元，成長5.68%；存款平均餘額3,029億元，較同期增加199億元，成長7.03%；受惠於業務成長，帶動前三季淨收益37.38億元，較去年同期增加4.5億元，成長13.69%；業務量能及淨收益數據皆穩健成長。

高雄銀行代理董事長陳勇勝日前也率領高階管理團隊，對外宣布今年將以「國外股票及ETF投資平台」與「高資產業務」為雙軸心，全面升級財富管理版圖，其中，預計將在1月22日正式開辦高資產財富管理業務，並全力爭取進駐高雄專區，結合南台灣產業聚落與在地資源，導入專業顧問與客製化服務，提升高資產客群的資產配置效率與財富管理深度。

高雄 財富管理

