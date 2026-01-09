永裕營收／去年12月1.63億元、年減7.56% 全年20億元

永裕（1323）9日公告去年12月合併營收1.63億元，月減3.28%、年減7.56%；去年全年度累計營收20.2億元，年減3.77%。

永裕表示，營收年減，主要係因其中轉投資公司於2024年7月起，由合併報表改依權益法會計處理，不計入合併營收。此外，營運動能仍偏弱，尚待復甦走出谷底。產業景氣混沌不明暨中國大陸經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，一併延遲新產品開發案推出，整體營運量能明顯不足，致出貨量減少，連動稼動率降低。

另外，新台幣升值暨日圓匯率長期貶值，法人預估，除了嚴重侵蝕占約65%外銷業績表現，也拉低產品組合之綜合毛利率，加上業外產生淨兌換損失將衝擊到2025年度整體獲利表現。

永裕面對產業經濟景氣尚未起色又逢美國加徵關稅，雖初步評估對公司營運之相關影響有限，仍保持謹慎因應。而為能因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

而面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕雖然受到中國大陸景氣下行、又受新台幣升值暨日圓匯率長期貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

永裕除了持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

永裕也表示，已再導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

永裕指出，後續的營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

而為能持續發揮世界唯一的容器整合製造商的經營實力，並結合塑膠色母/模具/成形/二次加工/委託充填等的一條龍生產製造，研發創新製程提升包材質感、特殊色系，便利機能，穩定品質，以新穎、精緻的化妝、保養品、日化用品、特殊藥品等之包材容器作為行銷訴求之下，長期以來已獲得國際知名化妝品、日化用品、生技業的信賴，彼此已成為密不可分的夥伴關係，後續仍將深耕高附加價值產品的行銷及開發新穎環保材以爭取有環保理念的客戶認同。

在中國大陸市場，除持續提供優質護理液容器之生產，同時看準中國大陸動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，以注入高端生技包材的行銷能量。

永裕指出，為能抓緊美容、保養的商機，永裕持續整合集團資源布建網購通路，進行代客充填，創立自有品牌，並代理沙龍品牌行銷；以皮膚科學為基礎，致力研發適用所有膚質的保養產品，並導入體驗科技讓消費者搭配使用膚質膚色線上檢 測系統，互動使用的效果，藉此提升業績與獲利的動能。