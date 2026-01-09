漢來美食營收／12月5.54億元創全年次高 第4季創同期新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收，單月營收5.54億元，月增2.56%、年減3.41%；單季營收16.1億元，季增9.77%，年增7.07%，創同期新高；累計全年營收62.27億元，年增5.01%，創歷史新高。

年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

展望新年度，中餐品牌的小金雞「漢來上海湯包」南港LaLa port分店即將開幕，為品牌的第9家分店。而去年底甫於桃園台茂購物中心開出的第三家「島語」分店，開幕後開放兩個月內訂位即立刻被秒殺。

「島語」品牌於2025年獲網友票選為「全台最難訂位自助餐廳」人氣第一名，後續營收貢獻可期。另外，位於高雄漢神巨蛋購物廣場內的𝐇𝐈-𝐋𝐀𝐈 𝐂𝐀𝐅𝐄 在元月8號也以嶄新姿態回歸，這個以供應全日早午餐的咖啡廳，鎖定年輕及周邊住宅客群，進一步拓展消費族群結構。

2025年12月營收表現亮眼，主要來自中、西餐兩大品牌挹注。中餐部分，台北南港漢來宴會廳訂席暢旺，高雄本館及巨蛋宴會廳聚餐需求同步成長，北高兩地宴會廳單月營收合計突破億元；西餐方面，自助餐品牌「島語」持續展現高人氣盛況，北、高兩店12月單月營收同樣逼近億元水準，成為集團營收重要成長引擎；此外，海港自助餐廳雖受部分門店改裝升級及百貨終止營運影響，家數從7家調整為5家，但受惠於品牌力及客源穩定，全台5店12月營收仍全數超越預期；高雄漢來大飯店內在同時擁有「島語」與「海港」兩大自助餐品牌的配置下，業績表現也未出現排擠效應，展現品牌布局的互補優勢。

隨著農曆春節將至，除夕圍爐北、高三館宴會廳共357桌已經全部售罄，價格維持與去年相同，全席10人高雄每桌26,888+10%，南港宴會廳價格每桌36,800+10%，另外還有除夕外帶與冷凍宅配年菜，南北宴會廳共將銷售1,100套，目前持續熱銷中；冷凍宅配年菜(套餐組合、單品菜色)截至目前銷售業績較去年同期成長43%，主要是套餐組合增加，從2-3人小家庭到8-10人大家庭，讓消費者可以彈性選擇，帶動整體銷量成長，品牌力與產品力持續受到市場肯定。