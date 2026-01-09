大洋營收／12月合併營收2.84億元 年減23.91%

大洋（1321）9日公告12月合併營收2.84億元，年減23.91%；去年全年合併營收35.59億元，年減24%。

大洋日前表示，主力產品聚氯乙烯（PVC）粉價格持續承壓，但印度排燈節後需求不差，公司將採以價制量對策因應。業內指出，因油價及運價持續走跌，加上最大市場印度進入加工旺季，PVC價格在第4季及今年仍有好轉空間。

大洋指出，展望明年第1季PVC粉銷售情況，仍需考量中國大陸廠家是否在過年期間有增加停產安排。至於PVC粉最大進口國印度近期市況，大洋表示，目前印度需求在新年（排燈節）後不差，但由於大陸低價格傾銷，部分印度訂單被大陸分食。目前公司接單採取以價制量策略，保守因應。

此外，資產活化進度部分，中和土地合建案日前都審會議已通過，2026年有望取得建照；另一筆興隆段土地都審當中。

大洋去年前三季稅後淨損1.62億元，每股淨損0.74元；第3季單季稅後淨損2,939萬元，每股淨損0.13元。大洋表示，去年以來受中國大陸產能增加影響，PVC價格持續走低，使PVC產品與原料VCM之間的價差無法擴大，影響獲利。