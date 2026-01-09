可寧衛在飆什麼? 土方業內：只找得到這間合法廠商

土石方清運新制在2026年1月1日上路，國土署實施全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，以追蹤土方流向。業內人士指出，目前只剩可寧衛（8422）一間可以處理土石方，找不到其他合法處理廠，相當頭痛。可寧衛股價自去年底起漲，至9日盤中高點38.9元波段漲幅已達58%，漲勢驚人。

國土署去年8月1日訂定新規，要求今年元旦起砂石車都需加裝GPS追蹤土方流向。需要處理土方的廠商們成本紛紛墊高，消息人士透露，因下游承包廠商清運成本大增，因此提供給承包商的經費直接提高三成，否則承包商會虧錢，顯現因土方去化困難，導致報價頻頻墊高。

消息人士指出，可寧衛為土方廢棄物清運龍頭，公司下游廠商現在都找不到合法處理廠，相當頭痛，只找得到可寧衛來處理。

可寧衛股價頻頻創下波段新高，9日一度衝達38.9元，盤中漲幅逾8%。

可寧衛2025年12月營收3.46億元，月增10.39%、年減27.80%；2025年第4季營收10.02億元，季減5.20%、年減22.74%。累計去年全年營收47.89億元，年減7.37%。

法人指出，可寧衛受惠高雄205兵工廠土地汙水與整治等高毛利工程挹注，2025年前三季稅後純益11.79億元，每股純益10.47元，年增達42.06%，前三季獲利已接近前一年全年水準。

展望2026年，法人分析，隨小港焚化爐舊廠操作、大承再生粒料廠等新專案陸續於第1季起挹注，加上桃園觀音SRF（固體再生燃料）電廠預計第3季商轉，多箭齊發下，全年營收有望挑戰50億元大關。