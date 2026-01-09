快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

晶華營收／去年營收68.33億創八年來新高！圍爐+尾牙本季營運衝

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶華國際酒店集團董事長潘思亮，日前出席台北晶華酒店2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照
晶華國際酒店集團董事長潘思亮，日前出席台北晶華酒店2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照

晶華（2707）在聖誕與跨年等節慶效應的帶動之下，住房與餐飲業績雙雙上揚，再加上尾牙商機的助攻，去年12月總營收達到6.86億元，較11月增加13.75%、比去年12月增加2.35%。第4季營收為18.28億元，較第3季增加16.39%，比去年第4季增加6.75%。累計全年總營收來到68.33億元，較去年同期增加8.50%，創八年來新高。 其中，台北晶華酒店單館的表現更是亮眼，無論是在當月、當季、或是當年，都創下歷史新高的好成績。

展望後市，晶華表示，2026年首季將迎來的寒假和農曆春節連假可望延續聖誕跨年的消費熱潮、持續推升餐飲與住房營收。集團旗下各飯店的除夕圍爐宴都已經滿座，台北晶華本周再釋出四樓貴賓廳以及套房房型，推出每桌39,800元起的中式圍爐桌菜，持續衝高整體營收。

同時間，年菜外賣的銷售狀況也非常樂觀，館內業績和去年同期相比已經成長15%，館外零售通路則是與電商平台以及便利商店合作推出冷凍年菜，透過豐儉由人的菜色內容與價格，全方面滿足消費者除夕圍爐需求。

今年過年假期自2月14日開始，也讓企業可以舉辦尾牙餐敘的時間變長，集團旗下各酒店接單狀況樂觀，「桌數」與「平均桌價」齊揚，其中台北晶華截至農曆年前的週五至週日均已全數客滿，平日的訂席也高達8成，外燴接單量則已突破6,000桌，其中單日承接最高桌數達到1,300 桌，簽約企業主要是以科技業和金融業為主，業績和去年相比、預計可成長20%以上。

住房表現方面，台北晶華與台南晶英的農曆春節期間住房率均已超過八成，加上冬季本來就人氣暢旺的礁溪以及北投晶泉丰旅，受溫泉之賜、1~2月份住房率高達9成，平均房價也衝破10,000元。位於花蓮的太魯閣晶英酒店也有峽谷及冬令梅花景緻加持，吸引願意與山林共好、探索在地自然生態的旅人青睞，整體業績穩定成長中。

晶華 營收 台北

延伸閱讀

7-ELEVEN 全面搶攻年節「社交經濟」！開運年菜、尾牙家電馬上登場

晶華外帶年菜 搶圍爐大餅

他盼尾牙改到中午辦最好 過來人曝1時段更糟糕：浪費時間

別再抱怨尾牙！日女曝台日職場文化差異：在日本須自掏腰包加陪笑

相關新聞

建新營收／多元布局效益發酵 全年達32.4億元攀新高

專業整合物流廠商建新國際（8367），公布2025年12月合併營收2.86億元，月增1％、年增10.8％；累計全年合併營...

晶華營收／去年營收68.33億創八年來新高！圍爐+尾牙本季營運衝

晶華（2707）在聖誕與跨年等節慶效應的帶動之下，住房與餐飲業績雙雙上揚，再加上尾牙商機的助攻，去年12月總營收達到6....

長榮去年營收年減18%

長榮海運昨（8）日公告2025年12月合併營收連續兩個月出現月增，單月合併營收307.06億元，較上月增加30.73億元...

三陽處分資產 進帳2.7億

三陽工業（2206）昨（8）日董事會通過與耀達建設合建開發案相關資產處分案。三陽合建房地分配比率為51.764%，預計處...

東元去年12月營收創新高

東元（1504）昨（8）日公布去年12月營收達56.62億元，月增20.97%，年增15.64%，創下單月歷史新高紀錄。...

長興去年11月 EPS 0.1元

長興（1717）昨（8）日公布自結去年11月稅前盈餘1.71億元，稅後純益1.19億元，年減43%，每股純益0.1元。根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。