晶華營收／去年營收68.33億創八年來新高！圍爐+尾牙本季營運衝

晶華（2707）在聖誕與跨年等節慶效應的帶動之下，住房與餐飲業績雙雙上揚，再加上尾牙商機的助攻，去年12月總營收達到6.86億元，較11月增加13.75%、比去年12月增加2.35%。第4季營收為18.28億元，較第3季增加16.39%，比去年第4季增加6.75%。累計全年總營收來到68.33億元，較去年同期增加8.50%，創八年來新高。 其中，台北晶華酒店單館的表現更是亮眼，無論是在當月、當季、或是當年，都創下歷史新高的好成績。

展望後市，晶華表示，2026年首季將迎來的寒假和農曆春節連假可望延續聖誕跨年的消費熱潮、持續推升餐飲與住房營收。集團旗下各飯店的除夕圍爐宴都已經滿座，台北晶華本周再釋出四樓貴賓廳以及套房房型，推出每桌39,800元起的中式圍爐桌菜，持續衝高整體營收。

同時間，年菜外賣的銷售狀況也非常樂觀，館內業績和去年同期相比已經成長15%，館外零售通路則是與電商平台以及便利商店合作推出冷凍年菜，透過豐儉由人的菜色內容與價格，全方面滿足消費者除夕圍爐需求。

今年過年假期自2月14日開始，也讓企業可以舉辦尾牙餐敘的時間變長，集團旗下各酒店接單狀況樂觀，「桌數」與「平均桌價」齊揚，其中台北晶華截至農曆年前的週五至週日均已全數客滿，平日的訂席也高達8成，外燴接單量則已突破6,000桌，其中單日承接最高桌數達到1,300 桌，簽約企業主要是以科技業和金融業為主，業績和去年相比、預計可成長20%以上。

住房表現方面，台北晶華與台南晶英的農曆春節期間住房率均已超過八成，加上冬季本來就人氣暢旺的礁溪以及北投晶泉丰旅，受溫泉之賜、1~2月份住房率高達9成，平均房價也衝破10,000元。位於花蓮的太魯閣晶英酒店也有峽谷及冬令梅花景緻加持，吸引願意與山林共好、探索在地自然生態的旅人青睞，整體業績穩定成長中。