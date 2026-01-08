東元去年12月營收創新高

東元（1504）昨（8）日公布去年12月營收達56.62億元，月增20.97%，年增15.64%，創下單月歷史新高紀錄。累計去年第4季合併營收153.11億元，季增4.23%，年增11.44%；去年全年合併營收590.7億元，年增6.49%。東元表示，12月營收成長動能主要來自大馬達及工程收入；以地區劃分，北美及中國大陸地區營收成長最顯著；若就產品別分析，以機電產品（尤其是大馬達）以及工程收入居多。

東元先前於法說會預期，在高成長業務驅動下，三大事業群去年第4季營收持續成長，昨天公布的數據驗證營運穩健向上的趨勢。

在產業布局與展望方面，東元總經理高飛鳶指出，傳統馬達業務已見觸底反彈，其中大馬達業務今年將在營收上持續反應。針對外界關注與鴻海的合作案，今年取單將聚焦台灣POC試點，特別是舊廠機電節能改造等非Data Center（資料中心）相關訂單，將加速貢獻營收。

東元表示，將採「解決方案」（One TECO）模式，整合電動馬達、冰水主機、儲能系統等高毛利產品進入工程，營收貢獻占比將逐年提高。

全球市場布局方面，東元正加速中東策略，已於杜拜成立子公司並與Kanoo Energy結盟，搶攻中東Data Center商機；而在東南亞市場，馬來西亞與泰國案場認列速度最快。

產能與技術研發上，東元已在中壢廠完成變壓器產線建置並進行試產，規劃2027年至2028年在觀音興建新變壓器廠。關鍵技術方面，規劃開發適用於下一代Data Center的高壓直流（HVDC）固態變壓器（SST），預計今年推出樣機，力拚2027年下半年展出。

東元去年前三季歸屬母公司業主淨利41.89億元，年減8.46%，每股純益1.98元。高飛鳶表示，目前核心業務中，中，小馬達持續成長，智慧能源事業群則受惠台電強韌電網計畫及離岸風電工程收入挹注；展望今年，隨著機電系統業務逐步回溫，加上海外布局發酵，公司對長期成長動能保持樂觀。