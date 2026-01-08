長興自結11月稅後純益1.19億元 EPS 0.1元
長興（1717）8日公布自結11月獲利數字，稅後純益1.19億元，年減43%，每股純益（EPS）0.1元。
長興去年前11月營收369.61億元，年減8.11%。長興日前公布去年前十月獲利數字，加計11月獲利自結數，去年前十一月每股純益估達1.76元。
長興去年前三季稅後純益12.76億元，年減約5.27%，每股純益（EPS）1.09元；去年11月營收3.29億元，年減12.6%；前十一月累計營收369.61億元，年減8.11%。
長興日前在表示，第4季旗下三大部門皆保持穩定出貨，營收預期持穩；此外，第4季適逢電子材料部門精密設備出貨旺季，在AI伺服器對IC載板需求大增之下，動能值得期待。
長興持股約七成的子公司長廣精機，將於16日掛牌上市，初次上市掛牌前現金增資發行新股8,000張，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5760張，7日開標加權平均價格為新台幣188.55元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣125元溢價發行。
對於半導體材料部分，長興表示，目前半導體材料營收占比約0.3%左右，高階液態封裝材料預計明年量產，期待明年至後年，半導體材料能突破營收的5%。
此外，該公司已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。法人表示，長興首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，預計2026年量產。
至於各產品前三季營收占比，合成樹脂為48.8%、電子材料25.3%、特用材料則占25.4%。
