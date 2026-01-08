快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

長興自結11月稅後純益1.19億元 EPS 0.1元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）8日公布自結11月獲利數字，稅後純益1.19億元，年減43%，每股純益（EPS）0.1元。

長興去年前11月營收369.61億元，年減8.11%。長興日前公布去年前十月獲利數字，加計11月獲利自結數，去年前十一月每股純益估達1.76元。

長興去年前三季稅後純益12.76億元，年減約5.27%，每股純益（EPS）1.09元；去年11月營收3.29億元，年減12.6%；前十一月累計營收369.61億元，年減8.11%。

長興日前在表示，第4季旗下三大部門皆保持穩定出貨，營收預期持穩；此外，第4季適逢電子材料部門精密設備出貨旺季，在AI伺服器對IC載板需求大增之下，動能值得期待。

長興持股約七成的子公司長廣精機，將於16日掛牌上市，初次上市掛牌前現金增資發行新股8,000張，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5760張，7日開標加權平均價格為新台幣188.55元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣125元溢價發行。

對於半導體材料部分，長興表示，目前半導體材料營收占比約0.3%左右，高階液態封裝材料預計明年量產，期待明年至後年，半導體材料能突破營收的5%。

此外，該公司已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術。法人表示，長興首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，預計2026年量產。

至於各產品前三季營收占比，合成樹脂為48.8%、電子材料25.3%、特用材料則占25.4%。

營收 新台幣

延伸閱讀

公股金控2025年獲利對決！第一金飆高 華南金 EPS 竟反超了

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

高股息ETF納玉山金是炒短線？專家搖頭「弄錯重點」：3特點獲利結構改變

長廣申購 抽中現賺14萬

相關新聞

元大金好High！今股價和市值同創新高 去年全年獲利創新高

元大金（2885）8日股價、市值皆創歷史新高，股價以41.1元收盤，而市值則達5,479.1億元。去年也是元大金大豐收的...

王品營收／12月21.1億元、年增7.4% 全年創新高 這兩家店蟬聯店王

王品（2727）8日公布12月自結合併營收21.1億元，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，年增7.4%，帶動第4季營收突破...

長榮營收／2025年3790億元 年減18.2%

長榮海運（2603）8日公告2025年12月份合併營收，12月受惠整體海運市場運費走揚，及農曆年前歐美備貨需求陸續釋出，...

兆豐金去年每股賺2.37元

兆豐金控昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行...

雷虎搶美國無人載具商機

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國...

東陽去年12月合併營收年減6% 強化出貨量能

汽車零組件大廠東陽（1319）公告2025年12月自結合併營收達20.93億元，年減6.9%。去年全年合併營收達250....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。