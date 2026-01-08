柏文營收／去年60億元、年增18.4% 再創歷史新高

柏文（8462）8日公告去年12月合併營收5.55億元，續創歷史新高，月增3.2%，年增21.8%；累計去年全年營收60.66億元，年增18.4%，再創歷史新高。該公司今年並規劃進一步展店，挹注營運增長動能。

柏文指出，根據財政部統計資料，截至去年6月30日，全國健身中心銷售總額達100.65億元，較前年同期88.75億元成長13.4%，預估去年將突破200 億元，全年台灣健身市場成長較前年更為強勁。公司受惠健身需求持續成長，展現較市場更強的增長動能，柏文旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起已連續43個月增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收連續創歷史新高。

截至2025年底，「健身工廠」已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠、正光廠及桃鶯廠、新北市雙和廠及高雄市仁武廠等七處新據點開幕，「健身工廠」旗下據點數已達84家。此外，「SKlub運動俱樂部」第二處營運據點-桃園市桃鶯店已於去年11月24日開幕，運動俱樂部的營收與獲利效益逐步顯現。

至於今年第一家投入營運的「健身工廠」新據點，是位於台北市第七家專業健身會館-安和廠已於1月10日開始預售，預計2月下旬開幕，將為大安區消費者提供一處優質運動健身場域。

依據運動部調查資料推估，2024年台灣15歲(含)以上從事付費健身運動人口滲透率僅4.81%，約99.3萬人，與臨近的韓國、新加坡、香港健身人口滲透率分別為7.25%、5.76%、5.85%相比，台灣健身市場尚有極大成長空間，現在才是健身產業長期成長的開始。

柏文掌握台灣運動產業長期成長趨勢，核心品牌「健身工廠」將規劃較2025年更多的新據點投入營運，提升市場占有率；「SKlub運動俱樂部」亦會有新店開幕，持續創造新成長動能。公司每年規劃新店挹注新動能，原有據點繼續貢獻營收成長，隨著營收規模不斷成長，規模經濟效益帶動的獲利增長效果如滾雪球般，加速愈來愈快、動能愈來愈強，柏文未來營收及獲利續創新高可期。