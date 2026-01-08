永光營收／12月6.6億元 電子化學品營收成長

永光（1711）8日公布12月營收6.6億元，年減8.91%；去年全年合併營收75.68億元，年減7.34%。但電子化學品則呈現成長趨勢，12月單月營收年增2%、全年度營收年增7%。永光表示，因國際代工需求增加，電化事業今年預計有新產線完工，並預期今年電子化學品營收占比有望突破24%。

依各事業別來看，12月色料化學品營收2.21億元，年減12%；特用化學品1.53億元，年減12%；碳粉9,823萬元，年減19%；電子化學品1.87億元，年增2%；醫藥化學品1,098萬元，年增86%。

永光表示，合併營收較前年同期減少，主要仍係受到關稅議題衝擊，使需求減緩所致。

永光去年全年合併營收75.68億元，相較前年同期81.68億元，年減7.3%。各事業別全年度營收部分，色料化學品27.56億元，年減8％；特用化學品18.14億元，年減14％；碳粉9.74億元，年減14％；電子化學品18.21億元，年增7％；醫藥化學品2.04億元，年減10％。

永光日前表示，今年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。在半導體前段製程化學品部分，因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至明年較能具體供應營收。

永光指出，日系大廠積極尋求在地代工夥伴，去年下半年以來，該公司國際代工業務持續成長，電化事業處今年預計有新產線完工，主要生產光阻產品，正與客戶洽談後續訂單規劃。

至於應用在後段製程化學品，永光表示，應用於先進封裝的材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品需求強勁，市場上供應緊俏，作為有能力開發該材料的本土公司，得到與客戶洽談、送樣及評估的機會，目前正處於驗證階段，期待明年進一步貢獻營收。