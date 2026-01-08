儒鴻營收／去年379億元創歷史次高 2026年「六小巨人」將有新成員

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）8日公告12月合併營收33億元，年減 3.57%；第4季合併營收92.64億元，年減3.2%；累計去年全年合併營收 379.9 億元，年增 3%，創歷史次高。儒鴻表示，12月受年底船期緊張影響，約有4.5億元出貨遞延至2026年1月，影響當月認列。全年來看，2025年呈現價量俱揚，包括出貨量和平均價格皆往上攀升。

以產品別來看，12月布料營收占比約32.4%，年增4.2%；成衣業務則因有3億元延遲出貨影響，年減6.9%。累計儒鴻2025年全年成衣營收年增6.2%，布料營收年減2.3%。布料營收衰退主要與垂直整合推進有關，部分原本以布料出貨的訂單，改由成衣廠製成後再出貨。以出貨量來看，全年成衣出貨量年增4%、布料出貨量年增3%。

公司進一步指出，2025年成衣平均銷售單價（ASP）呈現中個位數成長，主要來自上半年產品組合優化，以及下半年訂單反映實際成本，推動量價同步成長。此外，在垂直整合策略持續推進，垂直整合占比由2024年接近40%，提升至2025年40%以上，營收結構持續調整。

毛利率方面，儒鴻第4季毛利率有望優於第3季，主因新客戶「六小巨人」成長動能顯著，其營收增幅高於公司平均水準，帶動整體產品組合改善。2025年第4季，代表潛力新客人的「六小巨人」營收占比已高於原先設定的12%至18%目標區間。

展望2026年，儒鴻將調整六小巨人名單，部分已成長為大型客戶者將移出名單，騰出空間培養新潛力客戶，目前鎖定一家美洲品牌客戶、一家美洲通路客戶，以及一家橫跨歐亞的品牌客戶。公司表示，2026年上半年訂單能見度清晰，預期營收呈逐季走強走勢，世足相關訂單預計第1季底開始進入出貨高峰。

2026年產能策略上，儒鴻將透過協力廠擴充產能，協力廠使用比重預計由2025年約27%，預計提升至2026年的32%，以因應營收規模擴大需求。同時，在市況持續明朗下，已開始接7月訂單，目前訂單持續往上攀升。

營收 儒鴻

