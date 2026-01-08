快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為元大金控大樓。圖/本報系資料照片
元大金（2885）8日股價、市值皆創歷史新高，股價以41.1元收盤，而市值則達5,479.1億元。去年也是元大金大豐收的一年。 元大金公布去年12月單月稅後純益31.82億元，全年稅後純益為365.21億元，創歷史新高，EPS為2.74元。元大金旗下子公司證券、銀行、投信、期貨，累計2025年全年獲利同步創歷史新高。

元大金去年12月單月稅後純益31.82億元，月減0.9%，年增80.4%；全年稅後純益為365.21億元，年增1.93%。

元大金旗下元大銀去年12月稅後純益為銀行主要獲利來源仍為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為4.51億元，月減38.5%，年減23.6%；全年 106.68億元，年增6.5%。

元大證方面，台股12月日均量達6,181億元，帶動證券經紀手收，稅後純益為27.51億元，月減5.4%，年增82%，累計全年稅後純益244.2億元，年增15.4%。

元大人壽12月雖經常性收益持續穩定成長，但因業務持續拓展累積長期獲利，使得年末保單成本增加，因此當月產生稅後損失5.83億元。

元大金

元大金好High！今股價和市值同創新高 去年全年獲利創新高

