長榮營收／12月307億元月增11.12%、年減19.6% 連兩個月月增

長榮海運（2603）8日公告12月合併營收連續兩個月出現月增，單月合併營收307.06億元，較上月增加30.73億元 ，月增幅11.12%，相較去年同期則減少74.87億元，年減19.6%。

長榮海運12月的營收仍舊受惠整體海運市場運費走揚，及農曆年前歐美備貨需求陸續釋出，帶動整體營收成長，單月合併營收307.06億元，較上月增加30.73億元，增幅11.12%，相較去年同期則減少74.87億元，減幅19.6%；累計全年合併營收為3,790.44億元，較去年同期減少845.24億元，減少18.23%。

長榮海運後續將密切關注全球經貿環境變動及地緣局勢發展，並視各航線市場需求及港口作業狀況，機動調整船隊部署與艙位配置，持續為客戶提供最優質與穩定的服務。