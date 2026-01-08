愛山林營收／2025年113億元 今年交屋量240億元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）8日公告，12月營收7.29億元，年減39.92%；2025年營收113.04億元，年增1.31%。

愛山林表示，今年起自建案交屋量能將逐漸放大，預期今年全年交屋金額達240億元，指標交屋個案包括新竹帝寶、圓山帝寶、高雄「橋科大極」、板橋「帝景6號」、「帝景2號」等。

此外，未來5年每年均有百億元交屋量，2027年交屋量267億元，2028年205億元，2029年152億元，2030年378億元，2031年以後更達3,054億元以上，整體目前在手自建案總銷金額達4,296億元。

代銷上，愛山林明年代銷案量2,091億元，愛山林表示，目前代銷皆以內案為主，因外案價格也較高，而房市不景氣的關係，就會比較保守，但內案因為可以掌控成本，所以有能力讓利。

展望未來，愛山林董事長祝文宇表示，去年交易量已經降下來，今年若市場有人願意便宜賣，量能就可以回升，為了因應市況，集團從去年就開始走讓利策略，今年也會持續打讓利牌，但只要房市恢復上漲趨勢，日後就不會再讓利，畢竟還是得反應一定的成本。

帝寶 營收

