永豐金連續第三年獲利創歷年新高 年增近2成、EPS 1.97元

永豐金（2890）公布去年12月自結稅後純益15.65億元新台幣，月減4.27億元，較上月減少21.4%，累計2025年全年稅後純益265.02億元，年增42.73億元，年增19.2%，連續第三年創下歷年新高，年成長19.2%，EPS 1.97元，年化ROE 11.5%。

永豐金控旗下子公司12月稅後純益如下：

永豐銀行12月份稅後純益4.4億元(月減8.26億元，月減65.2%)，獲利減少主要係因認列信用卡商譽減損。截至期末，收購安信信用卡公司的商譽已經完全減損完畢。

京城銀行12月份稅後純益5.48億元 (月增2.46億元，月增73.9%) ，主要因為認列呆帳回收及迴轉未分配盈餘稅。

永豐金證券12月份稅後純益6.55億元(月增2.02億元，月增44.6%)，獲利增加主要受惠於投資部位評價提升。

永豐金控2025年1-12月累計稅後純益265.02億元(年增42.73億元，年增19.2%)，連續第三年創下歷年新高，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且於2025年10月起認列京城銀行的獲利。

永豐金控旗下子公司2025年1-12月累計稅後純益如下:

永豐銀行1-12月累計稅後純益194.62億元(年增20.45億元，年增11.7%)，連續第五年創下歷年新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。

京城銀行10-12月稅後純益12.18億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

永豐金證券1-12月累計稅後純益64.71億元(年增6.4億元，年增11%)，續創歷史新高，主要是受惠於泛財管收入與資本利得的增長。