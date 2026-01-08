王品營收／12月21.1億元、年增7.4% 全年創新高 這兩家店蟬聯店王

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品去年營收創下歷史新高，第4季營收也創單季紀錄。王品/提供
王品（2727）8日公布12月自結合併營收21.1億元，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，年增7.4%，帶動第4季營收突破60億元、衝上單季歷史新高，單季營收60.92億元，年增10.79%。2025年全年合併營收為233.7億元，年增5.41%，同樣刷新歷史紀錄，蟬聯台灣上市餐飲股營收冠軍。

王品12月兩岸營收齊揚，其中台灣12月營收17億元，成長4.87%，中國大陸4.1億元，年增19.17%，王品台灣事業群2025全年業績再創高峰，營收達191.5億元，年增7%，距離200億元里程碑僅一步之遙。中國大陸事業群逐月成長，2025全年營收42.2億元。

回顧12月，集團兩岸同步展店，台灣總店數增長至360家，受惠耶誕、跨年假期商機，節慶聚餐首選「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」四大品牌合計多達15家千萬大店。其中，台北市中山北路商圈的「夏慕尼」與「青花驕」連續2個月蟬連全台店王，表現亮眼。中國大陸事業群經過持續精簡成本、調整菜單與行銷策略，已連續六季獲利，去年底店數也增長至95家。

展望2026年首季，2月農曆春節連假長達9天，因應過年聚餐需求，王品旗下餐廳已提前開放春節期間訂位，除除夕全台門市公休1日之外，2月14日-2月22日期間均可訂席。並同步推出「王品嚴選」冷凍年菜套組，於「王品瘋美食購物網」、momo購物網、7-11等通路展開早鳥預購。

三大中餐品牌「享鴨」、「莆田」及「丰禾」外帶熱年菜也已上線開賣，提供消費者多元年夜飯選擇。看好台灣餐飲市場發展性，農曆年前集團持續積極展店，1月預計將再開3家新店，擴大市場滲透率。

