國票金2025年EPS 0.63元 賺22.96億元、年增5.73%
國票金控（2889）8日發布去年12月自結稅後純益2.24億元，累計去年全年稅後純益22.96億元，較2024年成長5.73%，每股稅後純益（EPS）0.63元，12月底每股淨值為12.7元。
在主要子公司方面，國際票券12月稅後純益1.56億元，累計去年稅後純益19.17億元，較2024年同期成長13.88%。國票金表示，受美國聯準會於2025年降息3碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券已轉為正貢獻，加以台幣債持續養券正貢獻及處分債券獲利，帶動債券業務獲利較上一年度成長。
另外，國票證券12月稅後純益3.55億元，累計去年稅後純益14.99億元，則比2024年同期減少9.66%。國票金指出，證券市場2025年日均量雖然較2024年同期高，但子公司國票證券經紀業務市占率較2024年同期低，因此呈現年減。
至於國票創投投資部位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，累計2025年本業累積獲利約1.34億元，較2024年度大幅成長，惟受海外投資事業國旺租賃虧損影響，1至12月整體獲利年減51.06%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言