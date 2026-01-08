儒鴻去年營收年增3% 看好第1季淡季不淡

面對關稅與匯率干擾，紡織股王儒鴻今天公布2025年全年營收新台幣379.89億元，年增3.15%，成功守住正成長，為連續第2年成長。

儒鴻去年12月營收33億元，年減3.57%，比11月反彈14.1%。儒鴻財務長暨發言人林芬如表示，去年11月大約有3億元營收受到船期影響，12月受影響幅度更大，約有4.5億元，否則12月表現還會更好。

展望2026年，林芬如表示，第1季因進入淡季，以及新年長假工作天數較少，第1季營收向來會比前一年的第4季下滑，但觀察目前客戶下單情況不錯，加上去年12月船期遞延的營收會在今年發生，樂觀預估今年第1季營收較上季持平或微幅成長，呈現淡季不淡。

林芬如表示，2025年美國聖誕節採購旺季，客戶賣得不錯，對於2026年營運審慎樂觀看待，目前訂單能見度達6個月。

儒鴻持續開拓具潛力的新客戶，林芬如指出，2025年新客戶動能強勁，2026年成長動能將持續，預計今年再新增1家美國新品牌、1家零售商，以及1家跨歐亞的新客戶，可望為今年營運挹注額外動能。