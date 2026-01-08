大武山營收／第4季5.5億元、年增10.2% 創單季新高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大武山（6952）8日公布2025年12月營收1.9億元，年增13.8％，第4季營收為5.49億元，年增10.26%、創單季新高，主要受惠於旗下牧場產蛋率持續提升、福記食品併購綜效逐步發酵，展現公司在蛋品生產與食品加工雙主軸布局下的強勁成長動能。去年全年營收達19.4億元，年減2.1%。

大武山表示，第4季為餐飲與零售市場的傳統旺季，整體鮮蛋需求回升，加上第3季起各牧場陸續進入產蛋階段，推升第4季鮮蛋銷售量年增率達二成以上。

大武山表示，公司取得多項食安驗證的蛋品與食品加工廠商，自芬普尼事件以來，公司通路銷售逆勢成長約兩成，顯示消費者對大武山品牌的高度認同。第4季在品牌力與旺季需求雙重支撐下，鮮蛋與加工品銷售皆維持穩健成長動能。

福記食品自第2季起正式併入大武山營運後，綜效逐季顯現。福記旗下高雄路竹廠與湖內廠第3季同步運作後，帶動食品加工營收再成長。大武山指出，福記的食品加工技術與通路布局，使公司得以將自家穩定的鮮蛋原料轉化為更高附加價值的產品，非蛋類鮮食加工亦因零售與門市需求增加而同步成長，降低原蛋價格波動對獲利的影響，並強化整體蛋品產業鏈的競爭力。

此外，公司於2025年第2季正式跨入鮮食代工市場，單季營收已突破千萬元，第4季在旺季需求帶動下，鮮食加工業務亦成為營收成長的重要推力。公司將持續拓展零售、餐飲與鮮食門市合作計畫，提升產品附加價值與品牌影響力。

展望 2026 年，大武山將持續推動「鮮蛋生產」與「食品加工」雙主軸策略。在鮮蛋生產方面，大武山目前於彰化建置全台最大洗選加工廠，規劃每日洗選量達 100 萬顆，預計於 2026 年下半年正式加入營運。屆時公司鮮蛋市占率可望由目前約 3% 大幅提升至 10%，成為推動中長期營運成長的關鍵動能。

此外，屏東本場三棟雞舍復建計畫亦如期進行中，待恢復原有產能後，整體鮮蛋供應量將再度提升。公司也持續與其他蛋雞牧場深化合作與策略聯盟，強化供應鏈韌性並擴大市場占有率。

