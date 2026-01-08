鼎基營收／三大業務齊發 去年12月、全年雙創同期次高

TPU(熱可塑性聚氨酯)高科技膜領導廠鼎基（6585）今日公告12月合併營收2.9億元，創歷史同期次高、同寫下近9個月來新高，月增達26.8%，主要受惠電子業務客戶新機深受市場青睞、換機需求延續，進而帶動拉貨力道持續強勁，加上汽車與醫療業務保持穩定增長，年減幅大幅收斂至2.46%。

鼎基在汽車、醫療、電子三大業務挹注下，第4季合併營收7.3億元，季增10.18%、年減9.35%；2025年合併營收28.5億元，年減13.21%，儘管因前一年度基期較高影響，但已感受到客戶需求逐步回溫。

展望今年，鼎基營運谷底已過，力拚今年重返成長軌道，持續紮根三大高毛利領域業務。汽車方面，公司獨家供應全球品牌大廠PPF(汽車烤漆保護膜)，隨著關稅陰霾影響淡化，拉貨力道已開始回穩；醫療透過與客戶建立長期供貨合作，奠定營運基礎；電子則隨著客戶新機銷售延續，出貨動能持續發酵。

汽車產業去年整體環境動盪，面臨關稅不確定性、供應鏈成本上升及電動車補助縮水等多重挑戰，不過根據國際研究機構數據顯示，去年美國汽車銷售量達1,620萬輛，逆勢年增2.4%，各大車廠也公布強勁的銷售業績，為產業注入強心針。鼎基擁TPU高科技膜技術優勢，伴隨車廠客戶打入新市場，同步加緊趕工生產滿足訂單需求。

市調機構報告指出，憑藉新機需求強勁、新興市場快速發展以及中國大陸市場需求復甦提振，預估2025年全球智慧手機出貨量將達12.5億支、年增1.5%，整體產業順利走出低谷。鼎基近年持續深耕布局電子相關材料，並與客戶維持緊密的合作開發，看好電子材料有望成為未來公司成長動能之一。