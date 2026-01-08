兆豐金去年每股賺2.37元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

兆豐金控（2886）昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行認列所得稅利益挹注，使得全年獲利轉為正成長，較2024年微幅成長0.9%，續創新高，每股稅後純益（EPS）2.37元。

兆豐金去年12月單月稅後純益31億元，月增90.3%，主要是因子公司銀行財務操作收益、利息淨收益增加，再加上銀行最後一個月認列所得稅利益挹注，使得金控單月獲利與去年11月相比，呈現成長。

累計金控去年全年稅後純益來到350.9億元，與2024年稅後純益347.6億元相比微幅成長，年增0.9%。

若進一步觀察各子公司表現，其中，兆豐銀行全年稅後純益289.2億元，年增1.9％。

兆豐證券全年稅後純益22.5億元，年減11.4％，主要是因去年4月美國總統川普祭出對等關稅引發股災衝擊，當時兆豐證券基於風險控管執行停損機制，因而認列損失。

至於兆豐票券去年稅後純益25.25億元、年增14.4%。

兆豐產險全年稅後純益7.6億元，年增達84.7%。

所得 財務 利息

延伸閱讀

凱博觀點／出售A股 善用中港租稅協議

全民權證／華城 押價內外15%

影／賴清德總統三王宮參香祈福 大談台灣40-50%人不用繳所得稅

00981A「主動龍頭ETF」改季配…2個利多！直雲：對個人所得稅偏高者是利空

相關新聞

兆豐金去年每股賺2.37元

兆豐金控昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行...

雷虎搶美國無人載具商機

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國...

東陽去年12月合併營收年減6% 強化出貨量能

汽車零組件大廠東陽（1319）公告2025年12月自結合併營收達20.93億元，年減6.9%。去年全年合併營收達250....

振大環球上月營收大增27%

振大環球（4441）昨（7）日公告12月營收6.83億元，年增27.76%；去年第4季營收17.96億元，年增26.35...

華固去年營收年增152% 三案交屋入帳

華固（2548）昨（7）日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增1...

亞力去年營收年增19% 衝破百億元

重電大廠亞力（1514）昨（7）日公告，12月營收12.23億元，年增10.81%，創單月歷史次高；2025年營收105...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。