兆豐金去年每股賺2.37元
兆豐金控（2886）昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行認列所得稅利益挹注，使得全年獲利轉為正成長，較2024年微幅成長0.9%，續創新高，每股稅後純益（EPS）2.37元。
兆豐金去年12月單月稅後純益31億元，月增90.3%，主要是因子公司銀行財務操作收益、利息淨收益增加，再加上銀行最後一個月認列所得稅利益挹注，使得金控單月獲利與去年11月相比，呈現成長。
累計金控去年全年稅後純益來到350.9億元，與2024年稅後純益347.6億元相比微幅成長，年增0.9%。
若進一步觀察各子公司表現，其中，兆豐銀行全年稅後純益289.2億元，年增1.9％。
兆豐證券全年稅後純益22.5億元，年減11.4％，主要是因去年4月美國總統川普祭出對等關稅引發股災衝擊，當時兆豐證券基於風險控管執行停損機制，因而認列損失。
至於兆豐票券去年稅後純益25.25億元、年增14.4%。
兆豐產險全年稅後純益7.6億元，年增達84.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言