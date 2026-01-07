國精化營收／12月2.84億元 年減24.3%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國精化（4722）公布12月營收2.84億元，年減24.32%；去年全年度累計營收37.27億元，年減7.75%。

該公司也公告12月各項產品營收。其中光固化材料1.42億元，不飽和聚酯樹脂5,610萬元，塗料樹脂4,228萬元，電子化學材料3,568萬元，其他820萬元。

法人指出，國精化以兩大產品，切入CCL供應鏈：包含應用於M7以上製程的高速運算5G材料（HC材），及PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）。國精化表示，該公司在高速運算5G材料（HC材）方面，已取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證。

國精化去年前三季稅後純益1.33億元，據公開資訊概算年減26.5%，前三季每股純益（EPS）1.33元。去年第3季稅後純益8,146萬元，每股純益0.81元。

營收 5G

