威宏營收／12月7.19億元、年增21.6% 子公司廣泰將擴增柬埔寨生產基地

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布2025年12月合併營收7.19億元、年增21.6%，主要受惠泰國廠生產效率提升，美系輕奢品牌男包與軟殼拉桿行李箱拉貨動能延續，以及亞馬遜郵務物流袋訂單穩定挹注。

威宏去年第4季合併營收22.12億元，季增14.2%、年增9%，為近五個季度的高點；去年全年合併營收81.12億元、年減2.8%。

展望2026年，美加墨世界盃足球賽舉行在即，預期將掀起新一波全民運動風潮，推升運動周邊需求增溫，旗下主要生產運動手套護具等周邊配件的子公司威保柬埔寨木牌廠，正積極優化生產流程，調節完畢後即可放量出貨，迎接品牌商運動裝備回補潮。

威宏指出，先前泰柬衝突使部分泰國廠柬籍熟手車工流失，公司積極招募緬甸籍勞工補足原有人力缺口，經調整後，泰國精品包袋事業群生產效率明顯提升，學習曲線即將達至甜蜜點，公司也制定一系列應對措施，確保廠區生產順暢與出貨無虞。

為進一步優化東南亞地區生產策略，旗下子公司廣泰在柬埔寨金邊承租約2萬平方米廠房，用作分流與區隔美系客戶專屬商務包袋及行李箱訂單，初步規劃建置3至5條產線，預計第2季起少量試產。

威宏表示，新廠上半年通過客戶驗廠認證後即可放量生產，未來不排除承接更多中階國際男用精品包袋及行李箱品牌訂單，透過垂直開拓品牌客戶市場滲透率，屆時產線可望逐步擴增至15條。

威宏強調，柬埔寨較泰國更具人力與原物料成本優勢，透過招募先前因泰柬邊境衝突流失的柬籍熟手，將有效縮減學習曲線階段，為集團創造更高營收貢獻。

威宏對今年營運走勢維持審慎樂觀態度，雖面臨地緣政治不確定因素仍高，但公司已擬定一系列應變策略，並持續導入自動化設備及採取精實生產管理，確保對各廠區生產不受影響。

加上世足賽帶動跨國旅遊風氣不墜，推升免稅店及實體店提前備貨，待柬埔寨廣泰廠落成後，有助帶動精品包袋及拉桿行李箱訂單挹注，成為2026年主要成長動能之一。

運動 營收

