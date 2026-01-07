華固去年營收年增152% 三案交屋入帳
華固（2548）昨（7）日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增152.88%。華固表示，去年在「華固得月」、「大安學府」、商辦案「中央置地」等交屋入帳下，推升全年營收。
華固表示，今年完工個案三案，包括二個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是「華固時代置地」整棟銷售完並認列。
華固表示，未來三年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定，因此可以樂觀期待未來的股利發放。
