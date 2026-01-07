華固去年營收年增152% 三案交屋入帳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華固（2548）昨（7）日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增152.88%。華固表示，去年在「華固得月」、「大安學府」、商辦案「中央置地」等交屋入帳下，推升全年營收。

華固表示，今年完工個案三案，包括二個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

華固表示，未來三年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定，因此可以樂觀期待未來的股利發放。

華固 營收

延伸閱讀

立德前總經理涉違證交法 北檢諭令400萬元交保

全國學童盃賽後爆爭議…裁判與工作人員費拖欠逾月 足協：辦理中

太景營收／藥證里程碑款入帳！12月暴增64倍 助攻全年年增逾七成

00878再次站上22塊相隔將近一年！存股哥：第一季很有機會「升息」

相關新聞

兆豐金去年每股賺2.37元

兆豐金控昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行...

雷虎搶美國無人載具商機

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國...

東陽去年12月合併營收年減6% 強化出貨量能

汽車零組件大廠東陽（1319）公告2025年12月自結合併營收達20.93億元，年減6.9%。去年全年合併營收達250....

振大環球上月營收大增27%

振大環球（4441）昨（7）日公告12月營收6.83億元，年增27.76%；去年第4季營收17.96億元，年增26.35...

華固去年營收年增152% 三案交屋入帳

華固（2548）昨（7）日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增1...

亞力去年營收年增19% 衝破百億元

重電大廠亞力（1514）昨（7）日公告，12月營收12.23億元，年增10.81%，創單月歷史次高；2025年營收105...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。