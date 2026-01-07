亞力去年營收年增19% 衝破百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電大廠亞力（1514）昨（7）日公告，12月營收12.23億元，年增10.81%，創單月歷史次高；2025年營收105.54億元，年增19.55%，創歷史新高紀錄。

亞力表示，去年台電銷貨創新高，加上半導體擴廠帶動電力設備需求暢旺，帶動全年營運。

亞力表示，目前在手訂單逾110億元，且持續增加中，近期日本信號團隊得標「第三代中央行車控制系統(CTC)的建置」共48.56億元訂單，其中亞力負責全島電力監控系統(SCADA)，除台北、富岡雙主站外，包含了152個車站與26個變電所，另包括新舊CTC系統的切換，涵蓋全島164個車站。

亞力表示，公司與日本信號超過25年的合作，對臺鐵的現狀與需求，有充分的了解與掌握，未來台鐵強韌計畫之汰舊或換新，都可提供臺鐵最優質的服務。

亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高，尤其來自半導體產業海內外擴建新廠訂單持續增加，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家，軌道建設之訂單也大幅成長，電信公司與電子大廠AI/IDC機房之興建持續增加，另綠能工程專案亦有許多商機。

