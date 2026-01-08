振大環球上月營收大增27%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）昨（7）日公告12月營收6.83億元，年增27.76%；去年第4季營收17.96億元，年增26.35%，創歷年同期次高；2025年全年營收74.8億元，年成長28.28%，寫下歷史次高紀錄，全年營運動能強勁。

振大環球表示，2025年在全球成衣產業面臨關稅政策調整及匯率波動的挑戰下，公司憑藉快速因應能力，成功帶動營收較年成長近三成。隨著營運規模擴大，整體獲利表現提升，公司規劃今年配息水準將優於去年，展現對未來營運展望的高度信心。

展望2026年，振大環球表示，依目前在手訂單推估，第1季訂單成長動能明確，年增率可望達雙位數水準以上，營運表現延續強勁走勢。隨著電商客戶基本款及網紅系列訂單量能持續放大，同步積極布局新客戶，將持續擴充印尼及越南產能以因應快速需求。同時，靈活的多產區配置不僅強化交期與供應彈性，也進一步鞏固公司在議價與成本控制上的優勢。

營收 電商

延伸閱讀

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

淘寶、拼多多等中國電商未落地形成不公平競爭 財長莊翠雲回應了

陸劇開年神作翻車！「驕陽似我」踩九段線紅線　越南Netflix急下架

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

相關新聞

兆豐金去年每股賺2.37元

兆豐金控昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行...

雷虎搶美國無人載具商機

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國...

東陽去年12月合併營收年減6% 強化出貨量能

汽車零組件大廠東陽（1319）公告2025年12月自結合併營收達20.93億元，年減6.9%。去年全年合併營收達250....

振大環球上月營收大增27%

振大環球（4441）昨（7）日公告12月營收6.83億元，年增27.76%；去年第4季營收17.96億元，年增26.35...

華固去年營收年增152% 三案交屋入帳

華固（2548）昨（7）日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增1...

亞力去年營收年增19% 衝破百億元

重電大廠亞力（1514）昨（7）日公告，12月營收12.23億元，年增10.81%，創單月歷史次高；2025年營收105...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。