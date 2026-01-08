振大環球上月營收大增27%

振大環球（4441）昨（7）日公告12月營收6.83億元，年增27.76%；去年第4季營收17.96億元，年增26.35%，創歷年同期次高；2025年全年營收74.8億元，年成長28.28%，寫下歷史次高紀錄，全年營運動能強勁。

振大環球表示，2025年在全球成衣產業面臨關稅政策調整及匯率波動的挑戰下，公司憑藉快速因應能力，成功帶動營收較年成長近三成。隨著營運規模擴大，整體獲利表現提升，公司規劃今年配息水準將優於去年，展現對未來營運展望的高度信心。

展望2026年，振大環球表示，依目前在手訂單推估，第1季訂單成長動能明確，年增率可望達雙位數水準以上，營運表現延續強勁走勢。隨著電商客戶基本款及網紅系列訂單量能持續放大，同步積極布局新客戶，將持續擴充印尼及越南產能以因應快速需求。同時，靈活的多產區配置不僅強化交期與供應彈性，也進一步鞏固公司在議價與成本控制上的優勢。