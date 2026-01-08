雷虎搶美國無人載具商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案，旗下美國俄亥俄州無人機零件廠預計第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。

雷虎今年也會積極參加國際性展覽，全力爭取訂單。目前已知，上半年包括3月24日在德國杜塞道夫登場的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，以及5月12日在底特律登場的「美國海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，雷虎都不會缺席。

陳冠如指出，除了參展，雷虎也積極參與政府無人載具標案，如2025年6月中科院舉辦的「比武大賽」，於蘇澳外海展示水面無人載具，今年將爭取軍備局近5萬台的無人機標案。

雷虎總經理蘇聖傑說明，軍備局規劃2026年五款無人機標案，釋出4萬8,750架、約新台幣500億元採購案；國防部也擬釋出1,350艘無人艇訂單，規模上看百億至數百億元。

蘇聖傑也表示，軍備局甲、乙、丙、丁、戊五款軍用商規無人機標案中，甲款屬小型無人機，需求量最大；戊款屬偵察型無人機，雷虎五款無人機都會爭取。

美國市場部分，蘇聖傑說，美國無人機優勢計畫規模約10億美元，雷虎規劃由美國子公司或與美國當地公司合作，積極爭取訂單。

另外，雷虎規劃辦理現金增資12億元，其中8億元用於嘉義大埔美廠建設，將生產無人載具，爭取軍工標案；2億元用於包材廠、2億元為周轉金；全案預計今年2、3月送件，5月完成增資。

雷虎也加速推動新事業，其中，無菌包材廠生產塑膠瓶蓋、寶特瓶胚，交貨給填充廠製作寶特瓶，鎖定國內知名超商及飲料廠客戶；今年現金增資完成後，將再擴增另一條寶特瓶胚產線，包材廠年產值將可望倍增。

無人機 美國 增資

延伸閱讀

「無人機非紅供應鏈國際鏈結」巨額標案遭質疑 經部說話了

美國擴大簽證保證金政策 新增委內瑞拉等25國

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

相關新聞

兆豐金去年每股賺2.37元

兆豐金控昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行...

雷虎搶美國無人載具商機

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國...

東陽去年12月合併營收年減6% 強化出貨量能

汽車零組件大廠東陽（1319）公告2025年12月自結合併營收達20.93億元，年減6.9%。去年全年合併營收達250....

振大環球上月營收大增27%

振大環球（4441）昨（7）日公告12月營收6.83億元，年增27.76%；去年第4季營收17.96億元，年增26.35...

華固去年營收年增152% 三案交屋入帳

華固（2548）昨（7）日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增1...

亞力去年營收年增19% 衝破百億元

重電大廠亞力（1514）昨（7）日公告，12月營收12.23億元，年增10.81%，創單月歷史次高；2025年營收105...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。