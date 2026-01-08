雷虎搶美國無人載具商機

無人機大廠雷虎（8033）董事長陳冠如表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案，旗下美國俄亥俄州無人機零件廠預計第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。

雷虎今年也會積極參加國際性展覽，全力爭取訂單。目前已知，上半年包括3月24日在德國杜塞道夫登場的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，以及5月12日在底特律登場的「美國海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，雷虎都不會缺席。

陳冠如指出，除了參展，雷虎也積極參與政府無人載具標案，如2025年6月中科院舉辦的「比武大賽」，於蘇澳外海展示水面無人載具，今年將爭取軍備局近5萬台的無人機標案。

雷虎總經理蘇聖傑說明，軍備局規劃2026年五款無人機標案，釋出4萬8,750架、約新台幣500億元採購案；國防部也擬釋出1,350艘無人艇訂單，規模上看百億至數百億元。

蘇聖傑也表示，軍備局甲、乙、丙、丁、戊五款軍用商規無人機標案中，甲款屬小型無人機，需求量最大；戊款屬偵察型無人機，雷虎五款無人機都會爭取。

美國市場部分，蘇聖傑說，美國無人機優勢計畫規模約10億美元，雷虎規劃由美國子公司或與美國當地公司合作，積極爭取訂單。

另外，雷虎規劃辦理現金增資12億元，其中8億元用於嘉義大埔美廠建設，將生產無人載具，爭取軍工標案；2億元用於包材廠、2億元為周轉金；全案預計今年2、3月送件，5月完成增資。

雷虎也加速推動新事業，其中，無菌包材廠生產塑膠瓶蓋、寶特瓶胚，交貨給填充廠製作寶特瓶，鎖定國內知名超商及飲料廠客戶；今年現金增資完成後，將再擴增另一條寶特瓶胚產線，包材廠年產值將可望倍增。