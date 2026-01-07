快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

華固營收／2025年182億元 年增152%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）7日公告，12月營收3.72億元，年增11,586.99%；2025年營收182.38億元，年增152.88%。華固表示，去年在「華固得月」、「大安學府」、商辦案「中央置地」等交屋入帳下，推升全年營收。

華固表示，今年完工個案3案，包括2個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

華固表示，未來3年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定，因此可以樂觀期待未來的股利發放。

華固 營收

延伸閱讀

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

當個案說「他應該多陪我」…不是你太黏 是你在關係裡很想被放在心上

2025年全台機車總銷量衰退5.88%！SYM三陽機車締造銷售四連霸

玉山金2025年獲利創高 EPS 2.12元

相關新聞

苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

群創（3481）7個交易日漲65%，今天單日成交張數突破100萬張，股價一舉來到近5年新高。 咱台灣股民對群創有種特別深厚的情感，這種情感並非一時半刻能建立，而是透過日復一日、年復一年的漫長時間才能

玉山金2025年獲利創高 EPS 2.12元

玉山金控昨（6）日公布2025年12月自結盈餘，單月稅後純益20.1億元，累計全年稅後純益342.8億元，創歷年最高獲利...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

中砂去年12月合併營收月增1%

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（6）日公布去年12月合併營收7.35億元，連兩個月創新高，帶動去年第4季與去年...

太子建設去年營收年增10% 保守看房市

太子建設（2511）昨（6）日公告去年12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年全年營收93.43億元，年增...

卜蜂去年估賺逾一股本

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高，全年每股純益（EPS）有望突破10元；2026年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。