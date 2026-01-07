可寧衛攻漲停 股價續創面額分拆後新高

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
可寧衛公司。圖／截自官網
可寧衛公司。圖／截自官網

事業廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）受惠於入列多檔高股息ETF成分股，加上2026年多項營運新動能展望清晰，近期股價表現強勁。7日股價續揚，終場大漲3.15元，收在34.90元，漲幅達9.92%，再度改寫股票面額分拆後的新高紀錄。

可寧衛6日公布2025年12月營收3.46億元，月增10.39%、年減27.80%；2025年第4季營收10.02億元，季減5.20%、年減22.74%。累計去年全年營收47.89億元，年減7.37%。

法人指出，儘管可寧衛去年營收受專案認列時程影響呈年減趨勢，但獲利能力表現強勁，受惠於高雄205兵工廠土地汙水與整治等高毛利工程挹注，2025年前三季稅後純益11.79億元，每股純益10.47元，年增達42.06%，前三季獲利已接近前一年全年水準。

展望2026年，法人分析，隨小港焚化爐舊廠操作、大承再生粒料廠等新專案陸續於第1季起挹注，加上桃園觀音SRF（固體再生燃料）電廠預計第3季商轉，多箭齊發下，全年營收有望挑戰50億元大關。此外，公司近年獲利與配息穩健，現金殖利率預期維持5%以上，吸引法人與避險資金持續布建。

