東陽營收／全年250億元創歷史次高 需求加溫、擴廠持續推進

群創（3481）7個交易日漲65%，今天單日成交張數突破100萬張，股價一舉來到近5年新高。 咱台灣股民對群創有種特別深厚的情感，這種情感並非一時半刻能建立，而是透過日復一日、年復一年的漫長時間才能

2026-01-07 11:45