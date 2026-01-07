東陽營收／全年250億元創歷史次高 需求加溫、擴廠持續推進
東陽（1319）2025年12月自結合併營收20.93億元。全年自結累計合併營收250.93億元，創歷史次高紀錄。
歐美暴風雪推升市場需求增加，旺季效益持續發酵，東陽加速備貨與出貨量能，並同步優化產線、擴增產能及推進新廠建設，為未來3-5年成長動能做好布局。
即使2025年遭遇美國關稅調高衝擊汽車零組件整體市場，但汽車零組件尤其是碰撞件屬於剛性需求，經歷過2025年1年的挑戰，東陽仍舊交出漂亮的成績單。
東陽AM事業12月自結合併營收15.68億元。全年自結累計合併營收188.18億元，創歷史次高。
東陽OEM事業12月自結合併營收5.25億元，全年自結累計合併營收62.75億元。（OEM整體累計營收270.69億元）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言