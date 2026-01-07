快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

東陽營收／全年250億元創歷史次高 需求加溫、擴廠持續推進

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2025年12月自結合併營收20.93億元。全年自結累計合併營收250.93億元，創歷史次高紀錄。

歐美暴風雪推升市場需求增加，旺季效益持續發酵，東陽加速備貨與出貨量能，並同步優化產線、擴增產能及推進新廠建設，為未來3-5年成長動能做好布局。

即使2025年遭遇美國關稅調高衝擊汽車零組件整體市場，但汽車零組件尤其是碰撞件屬於剛性需求，經歷過2025年1年的挑戰，東陽仍舊交出漂亮的成績單。

東陽AM事業12月自結合併營收15.68億元。全年自結累計合併營收188.18億元，創歷史次高。

東陽OEM事業12月自結合併營收5.25億元，全年自結累計合併營收62.75億元。（OEM整體累計營收270.69億元）

營收 東陽 歷史

延伸閱讀

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

南亞科12月營收翻新兩紀錄 市值大躍進 躋身台股第12大

威剛去年業績突破500億

穎崴去年12月、去年營收衝出雙高 受惠 AI、高速運算等需求強勁

相關新聞

苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

群創（3481）7個交易日漲65%，今天單日成交張數突破100萬張，股價一舉來到近5年新高。 咱台灣股民對群創有種特別深厚的情感，這種情感並非一時半刻能建立，而是透過日復一日、年復一年的漫長時間才能

玉山金2025年獲利創高 EPS 2.12元

玉山金控昨（6）日公布2025年12月自結盈餘，單月稅後純益20.1億元，累計全年稅後純益342.8億元，創歷年最高獲利...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

中砂去年12月合併營收月增1%

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（6）日公布去年12月合併營收7.35億元，連兩個月創新高，帶動去年第4季與去年...

太子建設去年營收年增10% 保守看房市

太子建設（2511）昨（6）日公告去年12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年全年營收93.43億元，年增...

卜蜂去年估賺逾一股本

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高，全年每股純益（EPS）有望突破10元；2026年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。