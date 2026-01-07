快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
群創（3481）7天飆漲65%並爆出百萬張天量，終於突破20元長期盤整區讓不少老股民重回成本線。中央社
群創（3481）7天飆漲65%並爆出百萬張天量，終於突破20元長期盤整區讓不少老股民重回成本線。中央社

群創（3481）7個交易日漲65%，今天單日成交張數突破100萬張，股價一舉來到近5年新高。

咱台灣股民對群創有種特別深厚的情感，這種情感並非一時半刻能建立，而是透過日復一日、年復一年的漫長時間才能累積的。

畢竟過去10多年的歲月裡，大盤從4位數，漲到5位數，台積電更是從不到100塊，翻成1700塊。反觀群創在這麼長的時間裡，大部分時間都在10~20塊之間反覆徘徊。

每當你感覺它終於要「乘上火箭」時，卻每每成了閃瞬即逝的煙火。看似突破，實則反轉，留下不幸套牢的股民。

因此這種特別的情感，當中參雜著無數個「先放著吧」、「再等等看」、「我就不信你不漲」的複雜心情。

如今，總算在2026年，群創再一次突破天花板20塊，也讓不少股民終於等到股價重回成本線。

雖然「天花板」順利越過了，不過緊接而來的是「頂樓加蓋天花板」。群創在2021年曾一度觸及34塊，當年也是衝過了單日成交100萬張的天量。

時隔5年，這批擁有絕佳視野、位在頂樓加蓋的朋友，能順利找到樓梯下樓嗎？

目前我蒐集了一圈市場觀點，發現各方對於群創目標價，都還找不到共識。唯一的共識只有一點，

沒有人確定群創到底為什麼上漲。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

群創 台積電 大盤

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

謝金河點名2026年「兩件事不能做」…網嚇哭：台積電（2330）要準備下去了

去年股民平均獲利140萬？別哭…若扣掉郭台銘、魏哲家 專家：會覺得好過很多

台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

市值型ETF終極進化？知美：009816踢掉賠錢貨、經保費殺到見骨！

相關新聞

苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

群創（3481）7個交易日漲65%，今天單日成交張數突破100萬張，股價一舉來到近5年新高。 咱台灣股民對群創有種特別深厚的情感，這種情感並非一時半刻能建立，而是透過日復一日、年復一年的漫長時間才能

玉山金2025年獲利創高 EPS 2.12元

玉山金控昨（6）日公布2025年12月自結盈餘，單月稅後純益20.1億元，累計全年稅後純益342.8億元，創歷年最高獲利...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

中砂去年12月合併營收月增1%

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（6）日公布去年12月合併營收7.35億元，連兩個月創新高，帶動去年第4季與去年...

太子建設去年營收年增10% 保守看房市

太子建設（2511）昨（6）日公告去年12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年全年營收93.43億元，年增...

卜蜂去年估賺逾一股本

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高，全年每股純益（EPS）有望突破10元；2026年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。