苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

群創（3481）7個交易日漲65%，今天單日成交張數突破100萬張，股價一舉來到近5年新高。

咱台灣股民對群創有種特別深厚的情感，這種情感並非一時半刻能建立，而是透過日復一日、年復一年的漫長時間才能累積的。

畢竟過去10多年的歲月裡，大盤從4位數，漲到5位數，台積電更是從不到100塊，翻成1700塊。反觀群創在這麼長的時間裡，大部分時間都在10~20塊之間反覆徘徊。

每當你感覺它終於要「乘上火箭」時，卻每每成了閃瞬即逝的煙火。看似突破，實則反轉，留下不幸套牢的股民。

因此這種特別的情感，當中參雜著無數個「先放著吧」、「再等等看」、「我就不信你不漲」的複雜心情。

如今，總算在2026年，群創再一次突破天花板20塊，也讓不少股民終於等到股價重回成本線。

雖然「天花板」順利越過了，不過緊接而來的是「頂樓加蓋天花板」。群創在2021年曾一度觸及34塊，當年也是衝過了單日成交100萬張的天量。

時隔5年，這批擁有絕佳視野、位在頂樓加蓋的朋友，能順利找到樓梯下樓嗎？

目前我蒐集了一圈市場觀點，發現各方對於群創目標價，都還找不到共識。唯一的共識只有一點，

沒有人確定群創到底為什麼上漲。

