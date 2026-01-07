望隼去年12月營收2.88億、年增29.17% 去年單季及全年營收雙創高

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）2025年12月合併營收為2.88億元，月減6.62%、年增29.17%；第4季營9.51億元，年增24.84%；總計去年合併營收34.87億元，年增16.17%。望隼去年單季營收及全年營收雙雙創下歷史新高。

望隼表示，去年營收成長動能主要是新品上市及彩片產品持續熱賣，日本及中國客戶的訂單持續暢旺，消費者需求持續強勁，台灣廠及大陸廠整體稼動率仍持續接近滿載。日本市場在第二代濾藍光與定位彩片等產品暢銷帶動下，整年度營收成長超過40%。

中國市場延續雙11的強勁需求，彩片產品持續熱賣；台灣市場今年營收成長超過50%，表現非常亮眼。2025年望隼在新品及新客戶的導入，業績穩步成長帶動季、年營收同步改寫新紀錄。

望隼表示，隨著散光產品、定位彩片及矽水膠產品的陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，預期將帶動2026年的營收成長動能。積極拓展國際市場，將是望隼未來幾年的重要佈局。

展望今年營運，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國市場不景氣已持續復甦，今年隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上美國、台灣、歐洲及東南亞市場將持續出貨，預期今年營收仍有亮眼之成長性。

