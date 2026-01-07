玉山金2025年獲利創高 EPS 2.12元

玉山金控（2884）昨（6）日公布2025年12月自結盈餘，單月稅後純益20.1億元，累計全年稅後純益342.8億元，創歷年最高獲利，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，股東權益報酬率（ROE）為13%，均寫歷年最高紀錄。

主要子公司玉山銀行累計稅後純益327.3億元，較去年同期增加33.4%；玉山證券26.1億元；玉山創投1.2億元；玉山投信1.8億元。主要獲利動能來自玉山銀行獲利突破300億元，海外布局推升外幣放款餘額並帶動淨利息收入年增22.1%。財富管理手續費突破150億元，保險手續費更連續五年維持雙位數成長，非利息收入顯著提升。

玉山透過完整的海內外布局與資源整合帶動各項跨境業務成長，2026年也將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓國際金融版圖更加完整。

玉山金於2025年7月併購保德信投信並更名為玉山投信，在加入金控之後展現整合綜效，投信獲利成長超過20%並創該公司近年來獲利最高。