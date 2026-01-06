榮成去年每股稅前虧0.33元 後市偏多

榮成（1909）昨（6）日公告去年12月合併營收36.62億元，年減13.59%，全年合併營收達447.20億元，年減6.57%。

榮成表示，12月單月營收減少，主要是中國大陸各廠所在區域12月份環保預警政策，故配合停機減產減排所致。榮成並自結12月單月合併營業利益1.26億元，月增15.38%，合併稅前盈餘0.95億，每股盈餘0.07元，自9月起連四個月保持獲利。全年稅前虧損4.35億元，每股稅前虧損0.33元。

大陸工紙12月每噸回落區間350~550元，不過在廢紙同期間亦等幅跌價下，噸紙價差仍可維持，有利紙廠持續改善利潤空間。

法人預期，工紙大廠將按年度計劃開展停機檢修，估計2026年第1季市場供給減量將超過約100萬噸。儘管農曆年前仍有少量進口紙到港，整體供需結構在春節前仍有機會呈現穩中偏多走勢。