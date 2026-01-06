八貫上月、去年全年營收 雙喜臨門

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫（1342）昨（6）日公告去年12月營收3.55億元，年增27.6%；去年全年營收28.62億元，年增13.96%，單月、全年營收雙創歷史新高紀錄。

八貫表示，展望今年，除軍工依標案時程規畫外，戶外、醫療與航太救生均正向發展，訂單及產能已排至4月，估首季營收將持續向上成長。

八貫去年12月營收3.55億元，月增61.6%、年增27.6%，達雙位數成長。八貫表示，戶外產品客戶因應年底採購季節之消費市場需求，大幅提升訂單拉貨，帶動戶外12月業績月增62.4%、年增22.7%。在航太救生部份，客戶擴大採用八貫布料，推升產品出貨上揚，12月業績月增123.6%、年增28.7%。此外，醫療業績穩健成長、軍工標案訂單挹注，四大產品線共同推進下，12月營收創單月歷史新高。

公司表示，因應客戶出貨要求，將停辦尾牙、全力維持生產節奏，目前在手訂單能見度及產能稼動率，已排至4月，估第1季營收將延續去年第4季高檔表現。

八貫去年前三季稅後純益3.16億元，年減15.9%，每股純益（EPS）4.02元。去年各產品上半年營收占比部分，戶外占56.61%，年增13%、醫療占18.15%，年增61%、航太救生占14.2%，年增3%、軍工占11.04%，年增41%。

八貫成立於1982年，專注於TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）產品開發應用，擁有皮布料及成品組件兩個事業群，產品為機能性布料產品及相關成品組件之二次、三次製造加工及銷售。終端應用於戶外、醫療、航太、軍工產業等機能性布料、成品組件銷售，銷售地區涵蓋亞洲、美洲、歐洲。

八貫日前於法說會上表示，將聚焦噴印技術提升與新增應用，隨著相關技術的逐步成熟與市場需求的增加，公司將持續投入研發與製程優化，並積極將噴印技術應用於多元產品領域，藉由差異化的技術優勢與市場布局；持續擴展醫療市場布局。

另外，將透過長期且穩健的醫療市場發展，公司將深化技術研發與產品應用，並積極拓展市場版圖；並擴大歐洲市場拓展及深耕，透過強化區域布局與提升市場滲透率，在歐洲建立更穩固的成長動能。