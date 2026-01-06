志強去年合併營收突破200億大關

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布2025年12月合併營收13.4億元，年減6.3%；第4季合併營收49.4億元，季增19.4%、年減4.9%；累計全年合併營收203.74億元、年增10.4%，不但突破200億元大關，並創歷史新高。

法人指出，在年底採購旺季鋪貨接近尾聲影響下，志強去年11月、12月營收呈逐月遞減格局，但第4季維持季增走勢，預期毛利率約在20.5%上下，單季每股純益約1.8元。志強去年前三季稅後純益10.61億元、每股稅純益5.32元。

今年6月開打的世足賽，將是有史以來規模最大的一屆，參賽隊伍不但從32隊擴增至48隊，且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國、共計16個城市。

志強稍早在法說會中指出，今年世足賽被各品牌客戶視為是「營運的火花亮點」，目前下單已有雙位數成長，生產線逼近滿載，能見度看到今年上半年，今年第1季起逐月進入出貨高峰。

志強2024年足球鞋生產雙數為2,000萬雙，去年預估約2,200萬雙；而整體鞋類生產雙數預估為4,000萬雙，較2024年全年3,600萬雙、成長約11%。今年則上看4,400萬至4,500萬雙。

展望今年第1季，儘管有農曆年假，工作天數較少的干擾，不過世界盃足球賽效應浮現，品牌商啟動備貨潮進行鋪貨，以因應足球鞋消費熱潮，志強提前生產，建立成品鞋庫存，預計於第1季開始放量出貨。

另外，志強印尼新廠已於去年10月底開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能為600萬雙，今年預計開出400萬，第3季起放量；後續爭取Nike及Adidas訂單，第二期可再增加600萬雙，分三年逐步將產能拉至1,200萬雙的滿載水位。

志強針對亞瑟士（Asics）也積極布建新產能，目前正於越南蓋新廠，預計今年第4季上線；該廠也規劃滿載產能要達到600萬雙，同樣分三年將產能拉滿，看好未來亞瑟士訂單成長力道將逐步轉強。

至於全年展望，關稅政策干擾延續，壓抑營收動能，但2026年世足賽效應帶動，加上ASICS及Brooks跑鞋訂單增長，挹注營收成長動能，預估2026年營收可望續創新高。