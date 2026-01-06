卜蜂去年估賺逾一股本

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高，全年每股純益（EPS）有望突破10元；2026年積極調整營運內容，卜蜂搶攻美食通路商機六星便當打入台積電等員工餐廳，不賺錢的業務會盡量縮減，力拚2026年獲利能跟2025年一樣好。

鄭武樾說，卜蜂2025年的獲利表現比預期還好，2025年前三季稅後純益為23.4億元，每股稅後純益為7.94元，2026年要再突破壓力蠻大的，卜蜂一定爭取市場商機，推升獲利向上。

鄭武樾指出，2026年加工品業績可望維持大幅的成長，主要關鍵除不斷有新產品加入之外，產能也正在持續增加中；卜蜂近年來不斷多角化布局，2025年5月新加坡官方派代表來查驗廠，已經通過相關的審核，未來會增加外銷商品。

