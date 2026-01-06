太子建設去年營收年增10% 保守看房市

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

太子建設（2511）昨（6）日公告去年12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年全年營收93.43億元，年增10.22%。

太子指出，去年營收成長主要來自於飯店、BOT案等收入，加上豪宅也有成交，目前手上餘屋還有台北市「太子華威」、台中「太子咸亨」等僅剩個別戶，目標今年全部銷售完畢。

太子指出，今年預計第3季後推出「台南善化案」，總銷約14億元，預計2027年第1季完工。「台中14期案」日前動土，總銷32億元，規劃39～42坪、三房為主，約2027年推出。

太子對房市保守看待，惟近年來因政策、政經局勢等多變，無法預測太多，但仍按照既定的計劃進行，對於產品規劃、設計、興建，以滿足消費者需求為目標。

營收 台中

延伸閱讀

聖祖壇捐贈白米及善款 攜手關懷瑞芳弱勢家庭

房仲報喜…港億元豪宅 去年傳成交逾百起

愛貓坑慘飼主 誤觸感應爐釀豪宅大樓火警…要賠109萬

大鵬灣遊二區高球場BOT簽約 115年啟動籌備

相關新聞

中砂去年12月合併營收月增1%

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（6）日公布去年12月合併營收7.35億元，連兩個月創新高，帶動去年第4季與去年...

太子建設去年營收年增10% 保守看房市

太子建設（2511）昨（6）日公告去年12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年全年營收93.43億元，年增...

卜蜂去年估賺逾一股本

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高，全年每股純益（EPS）有望突破10元；2026年...

慧洋去年每股稅前賺5.3元 擴充船隊

慧洋-KY（2637）昨（6）日公告2025年12月合併營收為17億元，累計2025全年營收為168.96億元，並同步公...

榮成去年每股稅前虧0.33元 後市偏多

榮成（1909）昨（6）日公告去年12月合併營收36.62億元，年減13.59%，全年合併營收達447.20億元，年減6...

八貫上月、去年全年營收 雙喜臨門

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫（1342）昨（6）日公告去年12月營收3.55億元，年增27.6%；去年全年營收28.62...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。