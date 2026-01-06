太子建設去年營收年增10% 保守看房市

太子建設（2511）昨（6）日公告去年12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年全年營收93.43億元，年增10.22%。

太子指出，去年營收成長主要來自於飯店、BOT案等收入，加上豪宅也有成交，目前手上餘屋還有台北市「太子華威」、台中「太子咸亨」等僅剩個別戶，目標今年全部銷售完畢。

太子指出，今年預計第3季後推出「台南善化案」，總銷約14億元，預計2027年第1季完工。「台中14期案」日前動土，總銷32億元，規劃39～42坪、三房為主，約2027年推出。

太子對房市保守看待，惟近年來因政策、政經局勢等多變，無法預測太多，但仍按照既定的計劃進行，對於產品規劃、設計、興建，以滿足消費者需求為目標。