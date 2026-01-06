聯邦銀2025年稅後純益逾60億元再創歷史新高 EPS 1.27元
聯邦銀行（2838）6日公告2025年12月自結獲利數字，其中，12月稅前盈餘5.68億元，稅後純益4.56億元，單月每股稅後純益（EPS）0.11元；累計2025年全年，稅前盈餘約71.86億元，稅後純益約60.23億元，再創歷史新高，較2024年稅後純益約52.77億元，年增14.13%，每股稅後純益（EPS）1.27元。
資產品質方面，聯邦銀持續維持優異水準，2025年12月底逾放比率為0.29%；呆帳覆蓋率為410.41%，資產品質與前月相當，保持穩健。
聯邦銀行去年9月底，總資產規模已正式破兆、達1.02兆元，為連續五年成長。另外，聯邦銀行在本月5日也宣布，位於高雄市前鎮區的「亞資分行」正式開業，象徵聯邦銀行正式進駐高雄亞資專區，搶進高端財富管理（財管2.0）新戰場的強大決心。
