太子營收／12月20億元、年增80％ 今年第3季後推「台南善化案」

太子建設（2511）6日公告，12月營收20.97億元，年增80.24%；2025年營收93.43億元，年增10.22%。太子表示，12月營收大幅成長主要是子公司大成工程工程承攬營收本月增加所致。

太子指出，去年營收成長主要來自於飯店、BOT案等收入，加上手上豪宅也有成交，目前手上餘屋還有台北市「太子華威」、台中「太子咸亨」等僅剩個別戶，目標今年要將手上餘屋全部銷售完畢。

推案計畫上，太子指出，今年預計第3季後推出「台南善化案」，總銷約14億元，單價將依市況而定，預計2027年第1季完工。至於「台中14期案」日前已動土，該案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，總銷32億元，規劃39～42坪、三房為主，預計結構體後預售，約在2027年才會推出。

BOT案方面，太子指出，籌備中的有「太子置地廣場-大里館」BOT案，先前已動土，為結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，投資金額5.6億元，預計2027年底前完工營運。台中「太子置地廣場-崇德館」BOT案已取得建照，其餘營運中的有台灣大學學生宿舍、台北市政府巴士轉運站BOT案及成功大學宿舍BOT案。

針對未來房市景氣看法，太子表示，對房市保守看待，惟近年來因政策、政經局勢等多變，無法預測太多，但仍按照既定的計劃進行，對於產品規劃、設計、興建，持續滿足消費者需求為目標努力，未來無論在轉投資事業如飯店、營造、物業及修繕服務等，期許在平淡的時刻，創造出不平凡的亮點。