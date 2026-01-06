榮成營收／2025年447億元 年減6.5%

榮成（1909）6日公告12月自結合併營收36.62億元，月減15.5%，年減13.59%。累計2025年全年合併營收達447.2億元，年減6.57%。

榮成表示，12月單月營收減少，主要係大陸各廠所在區域12月份環保預警政策，故配合停機減產減排所致。

獲利表現方面，榮成12月自結單月合併營業利益1.26億元，月增15.38%，稅前盈餘0.98億，每股稅前EPS 0.07元，自9月份起連續4個月保持獲利。

法人指出，大陸工紙市場經歷7~11月每噸單價累計上漲約人民幣700元後，12月每噸回落區間350~550元，不過在廢紙同期間亦等幅跌價下，噸紙價差仍可維持，有利紙廠持續改善利潤空間。至12月底，隨著月中價格修正及月底紙箱廠陸續重啟補庫需求回升，成品紙價格於月底小幅回升，單噸已調漲約人民幣30至50元。

法人說明，2025年第4季整體來看，依據大陸國家統計局於12月27日公布之「造紙及紙製品業」利潤總額數據顯示，產業每月利潤率呈現逐月回升趨勢，自9月3.46%，提升至10月3.51%，並於11月進一步上升至4.19%，利潤率已連續三個月呈現階梯式走高。

法人指出，造紙產業配合「反內卷」政策，同時大型廠商透過成本結構優化、結構性調價，以及供給面產能擴張進入尾聲，有助於改善造紙產業體質，預期造紙產業具備走出周期低部並逐步回穩的能力。

展望2026年1月，法人預期工紙大廠將按年度計劃開展停機檢修，估計2026年1至3月份市場供給減量將超過約100萬噸。儘管農曆年前仍有少量進口紙到港，整體供需結構在春節前仍有機會呈現穩中偏多走勢。