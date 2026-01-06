福懋營收／12月22.75億元、年減6.08% 全年累計275億元

布料及紡織業者福懋（1434）6日公布12月合併營收22.75億元，年減6.08%；全年度累計營收275.43億元，年減4.08%。

福懋表示，紡織業面臨中國大陸低價競爭與全球需求保守雙重壓力，且以布料廠挑戰最大，福懋正以創新產品突圍、布局第三生產據點，扭轉劣勢。

該公司指出，中國大陸廠多以低價搶單，甚至將布料生產基地外移至越南、印尼等地；面對產品價格戰，福懋策略是以創新產品與差異化材料搶占高端市場，維繫品牌信任。

在產能布局方面，公司傾向不在現有生產基地擴廠，而會尋找第三生產據點；目前台灣、越南廠區接近滿載，中國大陸仍有餘裕。秋冬產能利用率可達九成以上，春夏約七成；評估未來設廠以亞洲為主，鎖定具成衣聚落與市場規模的地區，但暫不考慮歐美設廠。

展望後市，福懋預期，2026世界盃足球賽將帶動球衣布料需求，尤其是首次三國聯辦，由美國、加拿大、墨西哥共同承辦，共計48支球隊，規模更勝以往，供應鏈自2025年下半年起陸續拉貨，若晉級隊伍有望迎來追加訂單，對業績將有正面挹注。