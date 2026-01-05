亞德客去年12月營收創同期新高 看今年需求樂觀

氣動元件廠亞德客-KY今天公布2025年12月自結合併營收新台幣33.13億元，月增9.5%，較2024年同期增加19.31%，創歷年同期新高。亞德客-KY表示，對今年氣動產業需求及公司整體發展，相對樂觀。

亞德客-KY說明，去年12月雖然部分客戶期末存貨盤點影響最後一週出貨，不過單月接單金額持續大於出貨金額，接單出貨比例創去年單月新高，接單及出貨優於公司預期，去年12月來自電池、通用機械、能源與照明設備、包裝及汽車產業應用出貨較佳。

亞德客-KY自結去年第4季營收90.35億元，較去年第3季成長9.57%，較2024年同期增加18%，創單季新高，累計去年自結合併營收343.3億元，較2024年增加11.97%，創歷史新高。

展望市場景氣，亞德客-KY表示，更多客戶正面看待未來需求，驗證公司對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。此外，中美之間關稅議題近期有緩解跡象，預期中國大陸政府仍會視狀況持續發布政策支持。

亞德客-KY指出，持續提升市占率，近期模擬數項提升生產效率模式，獲得驗證，有助未來持續提升利潤率。

亞德客-KY先前預期，今年氣動元件市況可優於去年，今年包括電子設備、電池、車用等應用業績可成長。