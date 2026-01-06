海悅去年12月營收年增81% 營運穩健

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

海悅國際（2348）昨（5）日公告去年12月營收達8.24億元、年增81.1%。累計去年全年營收達73.96億元、年減26.3%；展望2026年，在代銷接案挑戰5,000億元，加上「A3光點」、「達麗未來市」上半年交屋，今年營運穩健。

海悅國際表示，去年12月因預售建案順銷與依代銷合約完成請款帶動，加上「南悅豐映」建案順利交屋完畢，帶動單月營運達8.24億元，較前年同期大幅跳升逾八成。

累計海悅國際2025年第4季營收達29.77億元，較2024年第4季減少29.1%；不過，海悅指出，2024年第4季因有售地利益16.52億元挹注，若扣除該一次性貢獻，單季營收是呈現年增16%，認為接下來營運有機會自2025年第4季築底回溫。

